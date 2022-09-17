الحبس عامين مع الشغل لعامل لاتهامه بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "م.م..ع"، عامل بالحبس سنتين مع الشغل ، لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه"م.ك" وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع ، وعضوية المستشارين مايكل نعيم ميخائيل ومحمد أيمن أبو سداح ، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج ، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب بعصا محاولا الشروع فى قتله وإحداث عاهة مستديمة له بنسبة 30 % بسبب خلافات بينهما، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه حيث قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب على المجنى عليه بالعصا محدثا إصابته ووجهت له النيابة تهمة الشروع فى القتل واحداث عاهة مستديمة له وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.