"التضامن" تستمر اليوم فى صرف مساعدات تكافل وكرامة بعد إضافة أسر جديدة

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعى اليوم السبت، في صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر الجارى بعد دخول أسر جديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية وحاملي البطاقات الذكية وذلك من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك نتيجة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"5.1 ملايين أسرة.

وبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" من اليوم الخميس الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوي الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات، كما بدأوا الصرف أيضًا من جميع مكاتب البريد .



ومطلع الشهر الجاري بدأت وزارة التضامن الإجتماعى فى توزيع البطاقات الذكية" ميزة" للمستحقين الجدد لبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، من خلال شركات التوزيع؛ بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها في منزلها، مشيرة إلي أن هذه الخدمة المميزة تأتى فى إطار تبني الوزارة لاستراتيجية تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة والتخفيف عن كاهل المواطن كي يحصل على الخدمة بشكل لائق وفى أسرع وقت دون زحام أو انتظار.