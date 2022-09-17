التأمين الصحى الشامل: نستهدف تطبيق أفضل بروتوكولات علاجية للمريض لضمان سلامته

كتب ــ وليد عبد السلام

أكد المهندس حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن سلامة المريض جزء أساسى من تطبيق منظومة صحية تتسق مع المعايير العالمية.

وأضاف المهندس حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لسلامة المرضى الذى تنظمه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن ضمان سلامة المرضى يساهم في تلقي رعاية مميزة تتسق مع معايير الجودة.

وأوضح المهندس حسام صادق، أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تستهدف توفير كافة الأدوية والمستحضرات التى تضمن للمريض تطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية بهدف تحقيق مبادئ السلامة للمريض.

وأضاف حسام صادق، أن الهيئة تسعى إلي وضع أفضل النظم الخاصة بالمطالبات المتعلقة بالخدمات الطبية المقدمة للمريض المنتفع بخدمات التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلي أن هناك توسعا في تقديم الدعم الكامل لتطبيق نظم حوكمة الصيدلة الاكلينيكية التى تثب في صالح تطبيق نظم علاجية آمنه تضمن سلامة المريض.

وتابع: نقوم بالتنسيق الكامل مع الهيئات التى تدير ملف التأمين الصحى الشامل بهدف تحقيق أعلي معدلات النظم العلاجية للمريض المصرى .