البورصة تكرم محمد فريد تقديرا لجهوده في تطوير سوق الأوراق المالية

كتب هانى الحوتى

نظمت إدارة البورصة المصرية ، برئاسة رامي الدكاني، ونائبه هبة الصيرفي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والعاملين، احتفالية لتكريم الدكتور محمد فريد الرئيس الحالي للهيئة العامة للرقابة المالية، على جهوده في تطوير منظومة العمل داخل سوق الأوراق المالية المصرية خلال فترة رئاسته للبورصة المصرية، على مدار السنوات الخمس الأخيرة، وكذلك تكريم أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة الحالي والنائب السابق للبورصة المصرية.

ومن جانبه أثنى رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، على الجهد والعمل الدؤوب من جانب الدكتور فريد خلال فترة رئاسته للبورصة، حيث شهدت اجتهادات بعزم وإصرار لتطوير وزيادة كفاءة السوق على كافة الأصعدة، بداية من العاملين بالسوق وصولا إلى تطوير بيئة واليات التداول وتعزيز وتنشيط جانبي العرض والطلب.

أضاف "الدكاني"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تسريع وتيرة التطوير واستحداث الآليات والأدوات المالية التي تحقق زيادة كفاءة سوق الأوراق المالية وتعظيم دوره في خدمة الاقتصاد الوطني لاسيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في تنفيذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وخلال كلمته التي ألقاها خلال فعاليات التكريم تقدم الدكتور محمد فريد صالح بالشكر لأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية وكافة العاملين على شراكتهم ومساهمتهم الفاعلة في تطوير البورصة والعمل على رفع كفاءة وتنافسية السوق، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكة مع كافة أطراف لاتخاذ كل ما يلزم من سياسات وإجراءات تنفيذية لتطوير وتنمية الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية لدعم نمو الاقتصاد القومي.

أكد فريد، حرص إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على دعم ومساندة إدارة البورصة الجديدة والعاملين على استكمال جهود التطوير التي تستهدف في المقام الأول تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية الوطني كمنصة للتمويل للكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية، فضلا عن كونها قناة استثمارية تسمح بتداول مختلف الأدوات والمنتجات المالية التي تناسب كافة أنواع المستثمرين.