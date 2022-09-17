"الباييس": الأسلحة المهربة من أوكرانيا تمثل "تحديا أساسيا" يواجهه المجتمع الاسباني

وكالات

تعتبر الشرطة الإسبانية أن الأزمة في أوكرانيا زادت وستزيد من المخاطر بالنسبة لمواطنيها، وفي المقام الأول من خلال تأجيجها تجارة الأسلحة غير المشروعة في أوروبا.

وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية في تقرير نشرته اليوم الجمعة، والذي نقلت خلاله بعض تفاصيل الخطة الاستراتيجية للشرطة الوطنية 2022- 2025.

وبحسب الصحيفة، فإن التحدي الأول الذي يواجهه المجتمع الإسباني هو الاتجار غير المشروع بالأسلحة من أوكرانيا، والذي يغذي الأنشطة الإجرامية في جميع أنحاء أوروبا ويقوض أمن المواطنين الإسبان.

وأشارت أيضا إلى أنه يجب أن تكون إسبانيا مستعدة لزيادة الهجمات الإلكترونية من قبل الجهات الحكومية وشبه الحكومية، مضيفة أن مشكلة الاتجار بالبشر من أوكرانيا تبرز كثالث تهديد أمني رئيسي لإسبانيا.