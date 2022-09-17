الإعدام شنقا لسيدة وعشيقها قتلا أطفالها الثلاثة وحاولا التخلص من زوجها بقنا

بدأت القصة عندما تبلغ لمركز فرشوط من المستشفي المركزي، باستقباله عاملا 32 سنة مقيم دائرة المركز "في حالة غيبوبة ولا يمكن استجوابه وأطفاله الثلاثة، مصابين بحالة تسمم إثر تناولهم عصير ووفاة الأطفال أثناء تلقيهم الإسعافات الأولية.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام إلي ارتباط زوجة المصاب 26 سنة، ربة منزل، بعلاقة عاطفية مع سائق 26 سنة تم ضبطهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بقنا.

وبمواجهتهما اعترفا وأضاف المتهم الثاني بوجود علاقة مع المتهمة واتفاقهما علي التخلص من زوجها وأولادها وفـي سبيل ذلك قام بإحضار مادة سامة ووضعها فـي 4 عبوات عصير وقام بإعطائها للمتهمة والتي قامت بتقديمها للمجني عليهم، وإيهام أقارب زوجها بتناول المجني عليهم عصير فاسد، بمواجهة المتهمة بأقوال المتهم الثاني أيدت ذلك، وتم احالتهما للنيابة العامة، التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ومثلت الزوجة وعشيقها، أمام جهات التحقيق، والأجهزة الأمنية بفرشوط، جريمتهما، والتي أسفرت عن مقتل 3 من أطفالها، وإصابة الزوج بحالة خطرة، نتيجة وضع السم في القضية التي حملت رقم 1531 لسنة 2021 ، اداري مركز شرطة فرشوط، وكشفت تحقيقات النيابة أن الزوجة والسائق على علاقة غير شرعية ببعضهما واتفقا على قتل الزوج والاطفال.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وقاما بتمثيل الجريمة، وقررت الجهات المختصة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهمين بإحالة أوراقهما إلى المفتي، ثم الإعدام شنقًا بعد الحصول على موافقة مفتي الجمهورية.



