الإجراءات والأوراق المطلوبة لإقامة دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة

كتبت أسماء شلبى

الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

وهناك بعض الإجراءات قبل القيام برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة بتسوية الخلافات التي تنشأ بين الزوجين، حيث تختص هذه المحكمة بفض النزاعات في حالات الطلاق بأنواعه، ونفقة الصغار والأمور المتعلقة الحضانة.

ويرصد "اليوم السابع" خلال السطور القادمة الإجابة على بعض الأسئلة المطروحة من رواد محاكم الأسرة حول كيف يتم الطلاق بمحكمة الأسرة وشروطه وقوعه وفقا لقانون الأحوال الشخصية.

إجراءات دعوى الطلاق وشروطها بمحكمة الأسرة:

1- ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ.

2- تنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ‏.

3- المحكمة وهي تبث في دعوى الطلاق فإن قاضي التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق التي تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد أجرة الحضانة لما بعد العدة.

4- إذا تعسف الزوج في إيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى عند تقدير المتعة.

5- الطرف الملزم بالتعويض في الطلاق للضرر هو الزوج.

6- تحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة في حالة الطلاق.

الأوراق المطلوبة للبدء في إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة:

1- نسخة ضوئية عن وثيقة الزواج.

2- نسخة من التوكيل متبوع بصورة كارنيه المحاماة.

3- نسخة ضوئية عن شهادة ميلاد الأطفال بالكمبيوتر إن وجد أطفال.

4- الحصول على رقم التسوية والتاريخ الذي تحضر به الزوجة بنفسها إلى مكتب التسوية للفصل فى النزاع.

5- كما يتم رفع الدعوى عقب مرور 15 يومًا من اليوم الذي تم تقديم طلب التسوية به.

6- القيام برفع دعوى بعد صدور قرار في طلب التسوية سواء كان هذا القرار إيجابي أم سلبي.

7- عريضة الدعوى مرفقة برقم التسوية، وكذلك التاريخ الذي تمت به التسوية.

8- نسخ ضوئية من عريضة الدعوى مع ضرورة وضع دمغة محاماة على أصل العريضة.

9- حافظة مستندات لحفظ المستندات الخاصة بالقضية بها.

حقوق المرأة بعد الطلاق:

1- مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود.

2- نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية.

3- نفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية.

4- إذا كانت حاضنة لها الحق بالتمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.

5- أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار.

6- أجر رضاعة.

7- نفقة للصغار.

8- مصروفات علاج للصغار.

9- مصروفات تعليم للصغار.

10- مصروفات ملابس "صيف وشتاء" للصغار.