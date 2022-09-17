الأوقاف تعلن إطلاق سلسلة الندوات التثقيفية مطلع أكتوبر المقبل

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق سلسلة الندوات التثقيفية بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، مطلع أكتوبر المقبل، وستكون هذه الندوات عقب صلاة العشاء ، وسنعلن لاحقًا عن أول مجموعة من هذه الندوات ، من حيث موضوعاتها وأماكنها والمشاركون فيها .

وفى سياق متصل اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم السبت، 49 مجلسًا جديدًا للإقراء على كبار العلماء ليصل عدد مجالس الإقراء إلى (66) مجلسًا حتى تاريخه.

كما أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار جهود الوزارة في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وتفعيلًا لدور المرأة في المجتمع، وحرصًا من وزارة الأوقاف على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم، عقدت اليوم السبت، مقارئ السيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، بمحافظات (الغربية - المنوفية - الإسكندرية - الشرقية)، برئاسة شيخات المقارئ المعتمدات بالأوقاف.