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الأربعاء.. رئيس الوزراء يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

السبت، 17 سبتمبر 2022 11:43 ص
الأربعاء.. رئيس الوزراء يطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يطلق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، الأربعاء المقبل، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، فى احتفالية تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
ويأتي إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا "رؤية مصر 2030"، وكذا برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.
 
 

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

مجلس الوزراء

العاصمة الادارية

مصطفي مدبولي

اليوم السابع بلس



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