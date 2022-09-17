اعترافات لص القطع النحاسية فى القاهرة: سرقتها بأسلوب المغافلة

اعترف عاطل أمام نيابة البساتين الجزئية، متهم بسرقة قطع نحاسية من داخل أحد المصانع بدائرة القسم، أنه سرقها بأسلوب المغافلة مستغلا انشغال العمال داخل المصنع وقام بوضعها على سيارة للهروب بها ولكن تمكن العمال من ضبطه.

وكانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وعقب رصد تداول صورة عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لأحد الأشخاص مكبل اليدين تحت عنوان "ضبط حرامية المصانع" بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تم التقابل مع "صاحب مصنع لتشغيل المعادن"، وقرر بأنه بتاريخ 10 الجارى تمكن الأهالى من الإمساك بشخص حال شروعه فى سرقة بعض القطع النحاسية محملة على إحدى السيارات أثناء توقفها أمام المصنع ملكه وتعدوا عليه بالضرب وقاموا بصرفه.

وبإجرات التحريات أمكن تحديد المشكو فى حقه "مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة" وتم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بالشروع فى سرقة القطع النحاسية المحملة على سيارة المصنع بأسلوب "المغافلة" وتم ضبطه بمعرفة الأهالى والتعدى عليه دون إحداث إصابات وصرفه عقب ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.