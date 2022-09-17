إنشاء محور جديد لنقل الحركة المرورية من رأس محمد لمدينة شرم الشيخ.. صور

جنوب سيناء - ياسر عامر

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، خلال إحدى جولاته التفقدية اليومية لمتابعة سير العمل بالمشروعات وتذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ، محور نقل الحركة المرورية من أمام محمية رأس محمد إلي داخل مدينة شرم الشيخ، والمحور عبارة عن كوبري اتجاه واحد دخول طوله 36 كم، والمنزل والمطلع من "الكيس تون" وهو المحور الرئيس لنقل حركة سير الحافلات واللوري من خارج المدينة إلي داخلها، ويُربط بشبكة الطرق من الطريق الدائري الي داخل سكن العاملين بحي النور بشرم الشيخ، ويوجد طريقي سطحي لنقل الحركة من أمام رأس محمد الي داخل السوق القديم بشرم الشيخ وهضبة ام السيد، ضمن خطة تطوير الطرق والكباري بالمدينة والمتوقع الانتهاء منه أواخر الشهر الجاري، كما تفقد المحافظ بوابة الدخول الرئيسية للمدينة ضمن أعمال التطوير.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية بمدينة شرم الشيخ وكان في استقباله بمواقع العمل ممثلي الشركات والجهات المنفذة .

كما صعد محافظ جنوب سيناء إلي إحدى الحافلات القادمة إلي شرم الشيخ لنقل زوار المدينة وقام المحافظ بتوضيح فكرة مبسطة عن الأعمال التي تتم بعد أن رحب بضيوف المحافظة، ووعد بأنه قريبا سيتم تسهيل حركة المرور وزمن المرور للزائرين عقب الانتهاء من أعمال التطوير الجارية.



الاعمال بالمحور الجديد



المحافظ يرحب بالضيوف



المحور الجديد



جانب من الاعمال



جولة المحافظ



محافظ جنوب سيناء يتفقد محور نقل الحركة المرورية من رأس محمد لمدينة شرم الشيخ



محور نقل الحركة المرورية من رأس محمد لشرم الشيخ



محور نقل الحركة المرورية من رأس محمد لمدينة شرم الشيخ