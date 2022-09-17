اليوم السابع
Ads
السبت، 17 سبتمبر 2022 05:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إنشاء محور جديد لنقل الحركة المرورية من رأس محمد لمدينة شرم الشيخ.. صور

السبت، 17 سبتمبر 2022 04:35 م
إنشاء محور جديد لنقل الحركة المرورية من رأس محمد لمدينة شرم الشيخ.. صور إنشاء محور جديد لنقل الحركة المرورية من رأس محمد لمدينة شرم الشيخ
جنوب سيناء - ياسر عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، خلال إحدى جولاته التفقدية اليومية لمتابعة سير العمل بالمشروعات وتذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ، محور نقل الحركة المرورية من أمام محمية رأس محمد إلي داخل مدينة شرم الشيخ، والمحور عبارة عن كوبري اتجاه واحد دخول طوله 36 كم، والمنزل والمطلع من "الكيس تون" وهو المحور الرئيس لنقل حركة سير الحافلات واللوري من خارج المدينة إلي داخلها، ويُربط بشبكة الطرق من الطريق الدائري الي داخل سكن العاملين بحي النور بشرم الشيخ، ويوجد طريقي سطحي لنقل الحركة من أمام رأس محمد الي داخل السوق القديم بشرم الشيخ وهضبة ام السيد، ضمن خطة تطوير الطرق والكباري بالمدينة والمتوقع الانتهاء منه أواخر الشهر الجاري، كما تفقد المحافظ بوابة الدخول الرئيسية للمدينة ضمن أعمال التطوير.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية بمدينة شرم الشيخ وكان في استقباله بمواقع العمل ممثلي الشركات والجهات المنفذة .

كما صعد محافظ جنوب سيناء إلي إحدى الحافلات القادمة إلي شرم الشيخ لنقل زوار المدينة وقام المحافظ بتوضيح فكرة مبسطة عن الأعمال التي تتم بعد أن رحب بضيوف المحافظة، ووعد بأنه قريبا سيتم تسهيل حركة المرور وزمن المرور للزائرين عقب الانتهاء من أعمال التطوير الجارية.

 

الاعمال بالمحور الجديد
الاعمال بالمحور الجديد

 

المحافظ يرحب بالضيوف
المحافظ يرحب بالضيوف

 

المحور الجديد
المحور الجديد

 

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال

 

جولة المحافظ
جولة المحافظ

 

محافظ جنوب سيناء يتفقد محور نقل الحركة المرورية من رأس محمد لمدينة شرم الشيخ
محافظ جنوب سيناء يتفقد محور نقل الحركة المرورية من رأس محمد لمدينة شرم الشيخ

 

محور نقل الحركة المرورية من رأس محمد لشرم الشيخ
محور نقل الحركة المرورية من رأس محمد لشرم الشيخ

 

محور نقل الحركة المرورية من رأس محمد لمدينة شرم الشيخ
محور نقل الحركة المرورية من رأس محمد لمدينة شرم الشيخ

 

نقطة تفتيش
نقطة تفتيش

 


محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فودة

تطوير الطرق

راس محمد

شرم الشيخ

السوق القديم

محاور مرورية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

COP 27 في شرم الشيخ المؤتمر المناخى الأهم على الخريطة العالمية.. منسقة الأمم المتحدة تشيد بأداء مصر استعدادا للحدث العالمى.. والبنك الدولي: رقم قياسي للاستثمارات المناخية بقيمة 31.7 مليار دولار

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 12:00 م

إطلاق اسم نبيل الألفي على الدورة الـ 7 لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 11:39 ص

مفاجآت التحضير لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ.. إنشاء منطقة مصر القديمة للحفاظ على التراث.. نقل الأفراد عبر وسائل نقل صديقة للبيئة.. بناء قرية التراث البدوى ومركز الطوارئ للشبكة الموحدة.. ومبانٍ ذكية بإمكانيات متقدمة

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 05:00 ص

شرم الشيخ تستعد لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ COP27 .. توفير الإنترنت فائق السرعة ومحطات توليد الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة.. تجهيز قاعة المؤتمرات ومنطقة التسجيل على مساحة 5000 متر

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة