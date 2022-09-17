اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

السبت، 17 سبتمبر 2022 10:54 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا حادث - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 7 أشخاص، إثر وقوع حادث تصام بين سيارتين ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا.
 
تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز بني مزار، ووقوع مصابين.
 
انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور، وبالفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة كل من: أحمد نافع  17 عاما، أحمد مصطفي 19 عاما، علي حمادة 20 عاما، إسلام أبو زيد 14 عاما، أدهم حسين 12 عاما، محمد هشام 12عاما، وحمدي سعد 24 عاما، بسحجات وكدمات واشتباه إرتجاج، والأخير مصاب بنزيف بالمخ وغيبوبة تامة، وتم نقلهم جميعا إلي مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، وتم إزالة آثار الحادث وإخطار النيابة العامة.
 
 

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