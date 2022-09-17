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إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث سيارة ملاكى على صحراوى بنى سويف

السبت، 17 سبتمبر 2022 07:59 م
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث سيارة ملاكى على صحراوى بنى سويف حادث - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم ثلاثة أطفال، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
 
تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بإصابة 6 من أسرة واحدة بينهم ثلاث أطفال، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف بالطريق الصحراوي الشرقي ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.
 
وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف الي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم حنان صابر عونى 25 سنة، يارا احمد جمال 5 سنوات، مكة محمد جمال 3 سنوات، ومودة محمد جمال عام، ومحمد جمال جمعه 22 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وسحجات بالجسم، وهنادى توفيق عبد الستار 40 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيسر.
 
تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
 
 

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