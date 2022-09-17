إصابة 25 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق غارب - الغردقة

أصيب 25 شخصا، مساء اليوم السبت، فى حادث تصادم أتوبيس ركاب بسيارة نقل كبيرة، بطريق غارب الغردقة، وتحديدا بمنطقة جبل الزيت، تم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كان ورد بلاغ للدكتور محمد غريب مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد وقوع حادث تصادم بين اتوبيس ركاب و سيارة نقل بطريق غارب الغردقة.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف من مرفق إسعاف البحر الأحمر وتبين أن هناك 25 مصاب مبدائيا، وتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام، لتلقى العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.