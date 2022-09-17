اليوم السابع
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إصابة 17 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكى بالشرقية

السبت، 17 سبتمبر 2022 08:48 ص
إصابة 17 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكى بالشرقية حادث تصادم
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 17 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث أتوبيس 26 بسيارة ملاكى بطريق فاقوس اكياد أمام الدراكة نطاق مدينة فاقوس بالشرقية.
 
تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أتوبيس 26 بسيارة ملاكى طريق فاقوس اباظة _اكياد أمام الدراكة. 
 
بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكى، مما أسفر عن إصابة 17 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
 
جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم  نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.
 
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