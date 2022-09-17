إزاي تجهز عربيتك للسفر لضمان سلامتك على الطريق؟

كتبت : أمانى سمير

السفر بالسيارة من الأشياء المحببة لدي الكثيرين، سواء صيفا أو شتاءً، لذا يقدم اليوم السابع مجموعة من النصائح والإرشادات التى يجب مراعاتها لتحميل السيارة بشكل صحيح، وللحفاظ على سلامتك وسلامة أسرتك وهي كالآتي:

أولا : توافر مثلث التحذير وصندوق الإسعافات الأولية

يجب توافر مثلث التحذير وصندوق الإسعافات الأولية يجب أن يكونا فى متناول اليد دائمًا، حتى عند تحميل السيارة بشكل كامل ، خاصة فى رحلات العطلات الطويلة ، وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز أبدًا الاستغناء عن استعمال مقاعد الأطفال المناسبة لأعمارهم .

ثانيا : تنظيم الأمتعة

يجب التأكيد على ضرورة تخزين الأمتعة بشكل منظم فى السيارة ، أي يجب وضع الحقائب ثقيلة الوزن فى أدنى مستوى شنطة السيارة ثم الأخف فالأخف .

ثالثا : مراعاة الحمولة للجانبين

اذ لابد وتوزيع الأمتعة بالتساوى على جانبي السيارة ، ووضع أحزمة الربط على وضعية عدم انزلاق أجزاء الحمولة المنفصلة فى شنطة السيارة عند الإنحراف بالسيارة يمينا او يسارا .

أما بالنسبة للسيارات " الفان أو الاس يو فى " فإنه لا يجوز أبدًا تحميل صندوق الأمتعة بما يزيد على الحافة العلوية للمقاعد الخلفية ، لأن الحمولة العالية تحول دون رؤية السائق للطريق عبر الزجاج الخلفي ، فضلًا عن إمكانية تطاير الحقائب والأمتعة بداخل مقصورة السيارة عند الفرملة المفاجئة ، وفي حالة اصطحاب الدراجات " العجل " فى العطلات الصيفية ، ينصح الخبراء بأنه من الأفضل إستعمال حامل الباب الخلفى، الذى يتيح إمكانية تثبيت الدراجات الهوائية بأمان .

رابعا : عدم ملئ صندوق السقف الخارجي

يجب عدم ملئ صندوق السقف الخارجي لأنه من أهم الأسباب التي تعمل علي زيادة معدل إستهلاك الوقود من خلال زيادة مقاومة الهواء ، علاوة على أنه يتسبب فى تغيير خصائص أداء السيارة ؛ لأنها تصبح أكثر حساسية لتأثيرالرياح الجانبية في فصل الشتاء ، ولا يتناسب صندوق السقف مع بعض موديلات السيارات.

خامسا : ترشيد المقتنيات

أي عدم جلب الكثير من الأغراض أثناء السفر وكل ما ليس له أهمية كبيرة ويمكن الإستغناء عنه نتركه ؛ لأن كل 100 كيلوجرام إضافى على متن السيارة يؤدى إلى زيادة معدل استهلاك الوقود بمقدار 3ر0 لتر/100 تقريبًا، لأنه كلما زادت حمولة السيارة فإنها تؤثر بالسلب على أمان القيادة .

سادسا : ضبط الإطارات

ينصح الخبراء بنفخ الإطارات طبقا لإرشادات الشركة المنتجة للسيارة وغالبا ما تمون مدونة بجانب باب السائق او في الكتيب الخاص بالسيارة ، بالإضافة إلى ضرورة إعادة ضبط الكشافات من جديد، إذا كان الضوء يشع فى وضع أعلى بسبب حمولة الأمتعة.