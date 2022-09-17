إزالة 75 حالة تعد على مساحة 45 ألف متر مربع بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تابع أشرف عطية محافظ أسوان نتائج الحملات المكبرة التى تنظمها الوحدات المحلية لإزالة مختلف التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 20 طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، حملة مكبرة إستهدفت إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة على مدار 3 أيام بإجمالى 75 حالة تعدى بمساحة 45 ألف و 432 م2 منها 52 حالة تعدى على أراضى بناء بمساحة 24 ألف و 380 م2 ، بجانب 23 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة 21 ألف و 432 م2.

وشدد أشرف عطية، على ضرورة تكثيف الجهود للإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى على أراضى الدولة سواء الزراعية أو البناء أو الرى أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية وذلك للحفاظ على حق الشعب وهيبة الدولة والتصدى بكل حزم للمخالفين والمتعديين ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح، أنه يتم متابعة تنفيذ قرارات الإزالة بجميع قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية ، وأيضاً الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان.