إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرى أبيس العاشرة وسط الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت لجنة التعديات على الأراضي الزراعية بحي وسط الإسكندرية، حملة مكبرة لازالة تعدي علي أراضي زراعية أبيس العاشرة ، كما رصدت شدة خشبية مخالفة وتتحفظ على سيارة محملة بالأخشاب.

يأتى ذلك وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حي وسط وبقيادة يحيي زكريا سكرتير عام الحي ، قامت اليوم حملة مكبرة لإزالة تعدي علي أراضي زراعية بابيس وذلك بناء علي الرصد والمرور الميداني للجنة التعديات على الأراضى الزراعية, المشكلة بالحي برئاسة السيد سكرتير عام الحي ،تفعيلا لقرار المحافظ رقم 88 لعام 2022 والسيد رئيس الوزراء رقم 533 لعام 2022.

وتم رصد حالة تعدي علي أرض زراعية عبارة عن أسوار علي قطعة أرض زراعية بقرية أبيس العاشرة حوشه 10 جزء 7 بزمام جمعية التعمير، بمساحة 150 متر تقريبا، و ارتفاع الأسوار حوالي 5 أمتار، وتم ازالة المخالفة في الحال و هدم الاسوار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة.

كما تم في سياق متصل رصد شدة خشبية بالدور الارضي أبيس العاشرة، وتم التحفظ علي السيارة المحملة الأخشاب المستخدمة في الأعمال، و الإحالة إلى الإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،وذلك بمشاركة وحدة التدخل السريع وإدارة المتابعة بالحي.

ذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بشأن ملف التعديات على الاراضى الزراعية، والازالة الفورية لتلك المخالفات، والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء .