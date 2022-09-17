اليوم السابع
Ads
السبت، 17 سبتمبر 2022 01:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا: مقتل 389 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

السبت، 17 سبتمبر 2022 12:00 م
أوكرانيا: مقتل 389 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن مكتب الإدعاء العام في أوكرانيا ، اليوم السبت ، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 389 قتيلا وأكثر من 756 مصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي .
 
وأوضح المكتب - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أنه تم تسجيل معظم الضحايا في منطقة دونيتسك، تلتها خاركيف ثم العاصمة كييف، فيما ألحق الضرر بنحو 2500 مؤسسة تعليمية على الأقل، منها 289 مؤسسة دمرت بالكامل.
 
ويستمر القتال على نطاق واسع في البلاد، مع الهجوم الذي تشنه القوات الأوكرانية في الجنوب، وفي الوقت ذاته تنشط المدفعية الروسية في منطقتي دونيتسك وخاركيف.
 
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا اليوم السبت أنه تم إجلاء أكثر من 80 ألف شخص من المناطق الشرقية والجنوبية المتضررة من الصراع في أوكرانيا خلال شهر أغسطس الماضي.
 
وذكرت الوزارة في بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الرسمية، أن أكثر من 17 ألف أوكراني فروا من منطقة دونيتسك كجزء من أوامر الإجلاء الإلزامي، بما في ذلك حوالي 3000 طفل.
 
وأضافت أن أكثر من 24 ألف شخص قاموا بإخلاء المناطق شديدة الخطورة بشكل خاص من منطقة خيرسون، وأكثر من 5 آلاف فروا من منطقة خاركيف وأكثر من 30 ألف من منطقة زابوروجيا.
 
وعلى وجه التحديد، تم إجلاء 427 من السكان المدنيين في منطقة دونيتسك خلال الساعات ال24 الماضية بحسب البيان.

أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية



الموضوعات المتعلقة

أوكرانيا تعلن قتل 54 ألفا و250 جنديا من الجيش الروسي منذ بدء الحرب

السبت، 17 سبتمبر 2022 09:41 ص

أوكرانيا: مقتل واصابة 13 مدنيًا فى قصف روسي على منطقة دونيتسك

السبت، 17 سبتمبر 2022 09:07 ص

العالم هذا الصباح..البيت الأبيض: 15.8 مليار دولار إجمالى المساعدات الأمريكية لأوكرانيا..الأمم المتحدة تصوت لزيلينسكى لإلقاء خطاب افتراضى فى اجتماع قادة العالم..بوتين: الغرب يستخدم أوكرانيا من أجل تقسيم روسيا

السبت، 17 سبتمبر 2022 09:00 ص

الباييس: الأسلحة المهربة من أوكرانيا تمثل تحديا أساسيا يواجهه المجتمع الإسبانى

السبت، 17 سبتمبر 2022 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة