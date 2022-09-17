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أوكرانيا تعلن قتل 54 ألفا و250 جنديا من الجيش الروسي منذ بدء الحرب

السبت، 17 سبتمبر 2022 09:41 ص
أوكرانيا تعلن قتل 54 ألفا و250 جنديا من الجيش الروسي منذ بدء الحرب القوات الروسية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 54 ألفا و250 جنديا منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم السبت.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2202 دبابة و4701 من المركبات المدرعة و1306 من النظم المدفعية و312 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و251 طائرة و216 مروحية و3571 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 121 من وحدات المعدات الخاصة".

وأكد بيان هيئة الأركان العامة أن الجيش الروسي تكبد أكبر الخسائر في اتجاه مدينتي خاركيف ودونيتسك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.

 


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