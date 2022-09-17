أهالى منطقة القبارى بالإسكندرية يؤدون صلاة الجنازة على شقيق أحمد شيبة

الإسكندرية - أسماء على بدر

أدى أهالى منطقة القبارى بمحافظة الإسكندرية، صلاة الجنازة على شقيق الفنان أحمد شيبة بمسجد حسان، بحضور أسرته وأفراد عائلته، وكان أعلن الفنان أحمد شيبه، وفاة شقيقه محمود شيبة.

ونشر أحمد شيبه صورة لأخيه محمود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا عليها: "توفي اللي رحمة الله تعالي اخويا محمود شيبه، ستشيع الجنازه من امام مسجد حسان بعد الظهر، اسكندريه – القباري، ولا يريكم الله مكروها فى عزيز لديكم".

ذكر أن المطرب الشعبى أحمد شيبة طرح مؤخرا أغنيته الجديدة بعنوان "طلق فاضى" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من كلمات عمرو قطب وألحان خالد سلطان ووليد سامى، ومن توزيع أشرف البرنس.

كما طرح أحمد شيبة منذ فترة أغنية بعنوان "شيبة صعيدى" والتى أداها باللهجة الصعيدية، وهى من كلمات رضا المصرى، ألحان فارس فهمى، توزيع أشرف البرنس.