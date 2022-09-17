أبو الغيط يبدأ زيارة عمل مهمة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

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غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، القاهرة صباح اليوم السبت، متوجها إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى من اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأنه من المنتظر أن تشهد الزيارة برنامج عمل مكثف للأمين العام يتضمن المشاركة في عدد من الفاعليات والاجتماعات رفيعة المستوى التي ستناقش موضوعات وقضايا ترتبط بأولويات عربية مهمة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من بينها مؤتمر وزاري مهم حول تمويل الاونروا، وقمة بشأن تحويل التعليم، واجتماع حول حقوق الأقليات.

وأضاف" كما يجري أبو الغيط مقابلات مع عدد من كبار المسؤولين الدوليين، سواء من الدول أو من المنظمات الدولية، على رأسهم سكرتير عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، ورئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، فضلا عن عدد من الوزراء والمسؤولين العرب والأجانب رفيعي المستوى، وذلك للتباحث حول سبل تطوير التعاون بين الجامعة العربية والأطراف الدولية والإقليمية".

وأشار رشدي إلى أن الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة تكتسب أهمية خاصة هذا العام في ضوء تصاعد عدد من الأزمات الدولية والتوتر الظاهر في الأوضاع العالمية، مضيفا أن أبو الغيط سوف يركز في كافة أنشطته على دفع الأولويات العربية في خضم هذه الأجواء العالمية المضطربة.