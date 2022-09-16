9 مجمعات للسلع و7 جمعيات استهلاكية لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك مجهودات مبذولة لتوفير السلع الغذائية بمجمعات الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال: "لدينا 9 مجمعات تابعة للشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة و7 فروع للجمعيات الإستهلاكية و4 منافذ لبيع اللحوم من خلال مشروع تربية الماشية بالمحافظة فضلًا عن 34 جمعية فئوية توفر السلع الغذائية من الإتحاد التعاونى الإستهلاكى بأسعار تنافسية".

وأضاف أن أسعار اللحوم البرازيلية بالمنافذ تصل 70 جنيها للكيلو الواحد، كما تتراوح أسعار اللحوم البلدية من 120 إلى 130 جنيها للكيلو.

وتابع أن السلع الغذائية تتوافر بالمجمعات الإستهلاكية وفروع الشركة العامة لتجارة الجملة وعلى سبيل نجد الارز السائب الكيلو 12 جنيها والمعبأ 15 جنيها من خلال قرار رئيس مجلس الوزراء.

وفى ذات السياق أكد أن هناك حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من تنفيذ القرار 66 لسنة 2022 الخاص بتسعير الأرز والإلتزام بالأسعار المنصوص عليها والتى تتمثل فى بيع الأرز السائب 12 جنيها، والمعبأ 15 جنيها للكيلو الواحد.

وناشد وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد المحال التجارية وغيرها من منافذ البيع الإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض ومن يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتوقيع العقوبة التى تصل إلى 100ألف جنيه إلى 5 ملايين.