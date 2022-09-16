اليوم السابع
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الجمعة، 16 سبتمبر 2022 04:45 ص
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7 نصائح للحفاظ على الردياتير فى فصل الصيف

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 04:00 ص
7 نصائح للحفاظ على الردياتير فى فصل الصيف صورة أرشيفية للسيارات
كتبت : أمانى سمير

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تعد دورة التبريد من أهم مكونات محرك السيارات لما لها من دور كبير في الحفاظ علي أداء السيارة ويعتبر " الريداتير " من أكثر الأجزاء ذو أهمية ، ويجب الاهتمام به على أفضل حال خاصة في فصل الصيف للحفاظ علي أداء المحرك بشكل عام والتكييف بشكل خاص ، لأنه  من الضرورى  الفحص الدوري لنظام التبريد وصيانته وأيضا مروحة التبريد ومضخة المياه والخراطيم والوصلات ، لأنه يسهم في خفض الحرارة الشديدة التي ينتجها المحرك وبالتالي للحفاظ علي أداء المحرك والسيارة بشكل عام ، ويقدم " اليوم السابع " مجموعة من البنود والنصائح للحفاظ علي دورة التبريد وأداء السيارة وهي كالأتي : 

 

أولا : تغيير الزيت في ميعاده المحدد

يجب الحرص على  تغيير زيت المحرك في الموعد المحدد له، وذلك للحفاظ على أجزاء المحرك من التلف بفعل الاحتكاك والتآكل .

 

ثانيا : حماية التوصيلات وعمل الصايتة الدورية لها

لابد من التأكد من حماية التوصيلات الكهربائية ، ويجب حماية هذه المكونات بتغطيتها بكيس بلاستيكي في حالة وجود خلل مؤكد والأهم هو الذهاب إلي مركز الصيانة في اقرب وقت ممكن لعمل اللازم  .

 

ثالثا : غسل مبرد السيارة جيدا

من الضروري غسل مبرد السيارة بطريقة جيدة حتى تصبح المياه صافية ، مع التأكد من ذلك عن طريق التقاط بعض الماء في وعاء زجاجي والبحث عن الرواسب التي لا يمكنك رؤيتها إلا في الماء الراكد .

 

رابعا : مراعة الغسل العكس للريداتير

يجب اتباع الغسل العكسي للرادياتيراي  قلب "  الردياتير " نفسه  الذي تم إزالته ضعه في النهاية بحيث يمكنك شطفه في الاتجاه العكسي للتدفق الطبيعي لإزالة الشوائب والرواسب  .

خامسا : فحص الفلاتر وتغيرها في الوقت المناسب

يجب فحص فلاتر الهواء والزيت والبنزين بشكل مستمر وتغييرها في حالة تلفها أو تعرضها للإنسداد ، فهي من أهم العوامل التي تساعد المحرك في عمله بشكل جيد وتوفر أداء أفضل للسيارة بشكل عام ، كما   يجب تجنب إنخفاض مستوى الوقود عن ربع الخزان ، لمنع دخول الشوائب إلى المحرك وضمان سلامتة المحرك وإعطاء الأداء الأمثل للسيارة .


الريداتير

نصائح السيارات

صيانة السيارات




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