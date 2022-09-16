وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية - في بيان صحفي - عدد المصلين بـ 60 ألفا أتوا من القدس والضفة الغربية وداخل الخط الأخضر للصلاة في ساحات المسجد المبارك.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال كثفت من الانتشار فى شوارع المدينة ومحيط المسجد، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية.

وفي وقت سابق اليوم، أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر بالمسجد، نصرة له بعد النفخ بالبوق في باحاته من قبل المتطرف يهودا جليك.

وصدرت دعوات من منظمات مقدسية، لشد الرحال وأداء الصلاة في المسجد الأقصى اليوم؛ لإفشال مخططات المستوطنين الهادفة إلى تقسيمه وتهويده.

وكانت جماعات استيطانية، من ضمنها ما تسمى بمنظمات الهيكل، قدمت التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، للسماح لها بالنفخ في الأبواق وممارسة طقوس تلمودية خلال اقتحام باحات الأقصى للاحتفال بعيد رأس السنة العبرية في وقت لاحق من الشهر الجاري.