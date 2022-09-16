اليوم السابع
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6 معارض رئيسية توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بمبادرة كلنا واحد

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 12:02 م
6 معارض رئيسية توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بمبادرة كلنا واحد مبادرة "كلنا واحد"_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

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واصلت شوادر مبادرة كلنا واحد لعرض مستلزمات الدراسة مخفضة الأسعار اليوم الجمعة، استقبال المواطنين لشراء الأدوات المدرسية.
 
وأعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد)، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد (2022/2023) لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (أدوات مدرسية – زى دراسى – أحذية)، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، مع الاستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات.
 
وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية من خلال (814 منفذا – 6 معارض رئيسية – 17 معرضا فرعيا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة.
 
 
 

الداخلية

كلنا واحد

مستلزمات المدارس

اخبار الداخلية



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