وكيل زراعة دمياط يتفقد زراعات القطن ويشدد على تكثيف المرور الميدانى

دمياط - فريق المحافظات

أجرى المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، جولة تفقدية استهدفت عدة أماكن بنطاق المحافظة، وتضمنت الجولة المرور على زراعات القطن لمتابعة حالة المحصول، وكذلك متابعة علميات الحصاد الخاصة به.

كما تابع وكيل زراعة دمياط أيضا حصاد محصول الأرز بعدة أماكن داخل محافظة دمياط.

ومن جانبه شدد وكيل وزارة الزراعة بدمياط، على أهمية المرور الميداني خلال الفترة المقبلة، لافتا إلي أن هناك خطة عمل داخل المديرية للارتقاء والتطوير الزراعات المحافظة.

وأكد المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن المحافظة تعد من المحافظات التي احتلت مركز متقدم في زراعات القطن والأرز هذا العام، لافتا إلي تجهيز الشون بشكل كبير لاستقبال توريد المحصول، موضحا أن هناك تعاونا بين المديرية والمزارعين بالشكل الذي يضمن تطوير الزراعات على أرض المحافظة.



جولة وكيل وزارة الزراعة



وكيل زراعة دمياط يتابع حصاد القطن