اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 سبتمبر 2022 06:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل زراعة دمياط يتفقد زراعات القطن ويشدد على تكثيف المرور الميدانى

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 05:29 م
وكيل زراعة دمياط يتفقد زراعات القطن ويشدد على تكثيف المرور الميدانى القطن
دمياط - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، جولة تفقدية استهدفت عدة أماكن بنطاق المحافظة، وتضمنت الجولة المرور على زراعات القطن لمتابعة حالة المحصول، وكذلك متابعة علميات الحصاد الخاصة به.

كما تابع وكيل زراعة دمياط أيضا حصاد محصول الأرز بعدة أماكن داخل محافظة دمياط.

ومن جانبه شدد وكيل وزارة الزراعة بدمياط، على أهمية المرور الميداني خلال الفترة المقبلة، لافتا إلي أن هناك خطة عمل داخل المديرية للارتقاء والتطوير الزراعات المحافظة.

وأكد المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن المحافظة تعد من المحافظات التي احتلت مركز متقدم في زراعات القطن والأرز هذا العام، لافتا إلي تجهيز الشون بشكل كبير لاستقبال توريد المحصول، موضحا أن هناك تعاونا بين المديرية والمزارعين بالشكل الذي يضمن تطوير الزراعات على أرض المحافظة.

جولة وكيل وزارة الزراعة
جولة وكيل وزارة الزراعة

 

وكيل زراعة دمياط يتابع حصاد القطن
وكيل زراعة دمياط يتابع حصاد القطن

 

وكيل وزارة الزراعة يتفقد محصول القطن
وكيل وزارة الزراعة يتفقد محصول القطن

 


القطن

الزراعة

وزارة الزراعة

وزير الزراعة

الأرز

أخبار محافظة دمياط



الموضوعات المتعلقة

أستاذ اقتصاد زراعى:زيادة نسبة الأراضى المزروعة بالقطن هذا العام عن العام الماضى 50 %

الخميس، 15 سبتمبر 2022 09:00 م

الحياة اليوم يعرض تقريرا حول بدء حصاد القطن في الفيوم

الخميس، 15 سبتمبر 2022 08:32 م

12 مليار جنيه مبيعات الأقطان المتوقعة الموسم الجارى بارتفاع 7 مليارات عن العام الماضى

الخميس، 15 سبتمبر 2022 04:00 ص

بدء موسم حصاد القطن فى المحافظات تزايد حجم الإنتاج.. الزراعة: نتوقع إنتاج 2.4 مليون قنطار العام الحالى.. نقيب الزراعيين: إنتاج عدد من أصناف التى تتحمل التقلبات الجوية والفدان أصبح ينتج 10 قناطير

الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:30 ص

البحوث الزراعية: القطن المصري وصل إلى قمة الجودة وأصبح مجزيا للمزارعين

الخميس، 15 سبتمبر 2022 12:26 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة