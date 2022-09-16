وكيل أوقاف الإسكندرية يتابع تطوير المركز الثقافى قبل بدء العام الدراسى

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل اوقاف الإسكندرية أعمال تطوير المركز الثقافي الجديد بهانوفيل للوقوف على مدى جهزيته وبدأ تشغيله لعام دراسي جديد لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب الملتحقين بالمركز الثقافي.



يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة للتوسع في إقامة منابع للتقيثف والتنويري ونشر الوعي وصحيح الدين في اقطار البلاد، وذلك تحت رعاية الدكتور مختار جمعه وزير الأوقاف.



يذكر أن كرم الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الخميس لمشاركتهم فى النشاط الصيفى عدد من الأئمة المتميزين بمسجد الكريم بإدارة العجمي، بحضور الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية والشيخ محمد بلال مدير إدارة أوقاف العجمي وعدد من مفتشي المتابعة والإدارة والأئمة والدعاة وسط حضور مكثف من أولياء الأمور ورواد المسجد.



فى سياق آخر تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي بواقع 2 طن بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، و بعض قيادات المحافظة وبعض قيادات مديرية التضامن لتوزيعها بالتعاون مع المحافظة والتضامن على الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة.



واكد بيان الاوقاف اليوم إجمالي ما وصل إلى الإسكندرية 34 طن لحوم صكوك أضاحي و75 لحوم صكوك إطعام وقد تم توزيع هذه الكميات على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، وفق كشوف اعدتها مديرية التضامن بالتنسيق مع المحافظة ليصل الحق إلى مستحقيه من أهالينا من الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا.