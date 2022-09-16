وفد من جامعة السادات يشارك فى الندوة التعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

المنوفية -فريق المحافظات

شارك وفد من جامعة مدينة السادات في فعاليات الندوة التعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، تحت رعاية الدكتور خالد جعفر القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



جاء ذلك لعرض أفضل المقترحات المقدمة والمشروعات الخاصة بخدمة البيئة والإستدامة والرقمنة، والمقدمة من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالمحافظة، بقاعة المؤتمرات بقصر ثقافة شبين الكوم، جاء ذلك تمهيداً الإختيار أفضل المقترحات للمشاركه في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بشرم الشيخ الشهر الحالي.



وفى السياق ذاته تم إختيار المشروع المقدم من الإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة مدينة السادات، بعنوان « جامعة مدينة السادات رقمية صديقة للبيئة » للعرض، تناول فيها الدكتور محمد منير مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية بشرح المقترح المقدم، والتعريف بمحاوره، وأهميته في تحقيق الاستدامة البيئيه الخضراء بإستخدام تطبيقات الثورة الصناعية التكنولوجيه الرابعة، لتكون جامعة مدينة السادات رقمية صديقة للبيئة فى الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى.