وفاة طفلة متأثرة بحروق بعد إصابتها وأفراد أسرتها فى حريق منزلهم بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

توفيت الطفلة ريتاج محمد ساطور داخل مركز حروق زفتي متأثرة بإصابتها بعدما أصيبت هي وأفراد أسرتها في الحريق الذي اندلع في منزلهم بقرية بشبيش مركز المحلة، وتم تشييع جنازتها لمثواها الأخير.

كان اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في منزل بقرية بشبيش التابعة لمركز المحلة الكبرى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران فيما أسفر الحريق عن إصابة ستة أشخاص جميعهم من أسرة واحدة بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم الدفع بسيارات إسعاف ونقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التحريات الأولية وسؤال ربة المنزل، أن الحريق نشب جراء اندلاع النيران من البوتاجاز أثناء إعداد وجبة طعام، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفيات المحلة وزفتى العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.