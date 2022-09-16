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وزير داخلية فرنسا وعمدة ليون السابق يعلن إصابته بسرطان المعدة

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 10:47 ص
وزير داخلية فرنسا وعمدة ليون السابق يعلن إصابته بسرطان المعدة جيرار كولومب
كتب : أحمد علوى

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أعلن جيرار كولومب وزير الداخلية الفرنسى وعمدة مدينة ليون السابق، إصابته بسرطان المعدة، فى منشور له على حسابه الخاص بموقع تويتر.

وقال المسئول الفرنسى السابق، البالغ من العمر 75، "سأحارب المرض بنفس الطاقة التي بذلتها في خدمة ليون".

بمجرد إعلانه ، تلقى جيرارد كولومب العديد من رسائل الدعم، وكتبت يائيل براون بيفت ، رئيسة الجمعية الوطنية، "معكم ، عزيزي جيرار كولومب ، في هذه المحنة وهذه المعركة ضد المرض. الجميع يعرف قوتك وشجاعتك في مواجهة الشدائد ".

كما رد مندوب عضو مجلس مدينة ليون جوتييه شابوي، "نحن نعرف شجاعتك في السياسة ، وأتمنى لك نفس الشيء للفوز على المرض".


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