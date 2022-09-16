وزير داخلية فرنسا وعمدة ليون السابق يعلن إصابته بسرطان المعدة

كتب : أحمد علوى

أعلن جيرار كولومب وزير الداخلية الفرنسى وعمدة مدينة ليون السابق، إصابته بسرطان المعدة، فى منشور له على حسابه الخاص بموقع تويتر.

وقال المسئول الفرنسى السابق، البالغ من العمر 75، "سأحارب المرض بنفس الطاقة التي بذلتها في خدمة ليون".

Lundi dernier j’ai appris que j’étais atteint d’un cancer à l’estomac. Je vais me battre contre la maladie avec la même énergie que j’avais mise au service de Lyon , de notre Métropole quand j’exerçais les fonctions de Maire et de président. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) September 16, 2022

بمجرد إعلانه ، تلقى جيرارد كولومب العديد من رسائل الدعم، وكتبت يائيل براون بيفت ، رئيسة الجمعية الوطنية، "معكم ، عزيزي جيرار كولومب ، في هذه المحنة وهذه المعركة ضد المرض. الجميع يعرف قوتك وشجاعتك في مواجهة الشدائد ".

كما رد مندوب عضو مجلس مدينة ليون جوتييه شابوي، "نحن نعرف شجاعتك في السياسة ، وأتمنى لك نفس الشيء للفوز على المرض".