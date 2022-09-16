وزير الداخلية اللبنانى يدعو إلى اجتماع طارئ بعد حوادث اقتحام المصارف

إبراهيم حسان

دعا وزير الداخلية اللبنانى، القاضى بسام مولوي، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزى بعد حوادث اقتحام المصارف، وفقا لما أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وقالت وكالة أنباء رويترز، أن إطلاق نار وقع خلال اقتحام مصرف لبنانى فى بلدة شحيم.

وفى وقت سابق، دعا وزير الداخلية والبلديات فى حكومة تصريف الأعمال بلبنان، بسام مولوى إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلى المركزى، الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، للبحث فى الإجراءات الأمنية التى يمكن اتخاذها فى ضوء الأحداث المستجدة على المصارف، وفق موقع لبنان 24.

يأتى ذلك فى ظل تزايد أعددا مقتحمى البنوك من المواطنين الراغبين فى الحصول على ودائعهم المحتجزة لمدة ثلاث سنوات بسبب الازمة المالية وأزمة المصارف التى يعانى منها لبنان.

وقد اقتحم مواطنون لبنانيون 7 بنوك خلال ساعات اليوم الجمعة، فقد بدأت سلسلة اقتحامات هذه، أولا مع دخول أحد المودعين، صباح اليوم الجمعة، برفقة شخص آخر إلى "بنك بيبلوس" فى مدينة الغازية (جنوب البلاد)، وعمد إلى تهديد الموظفين بسلاح، كما هدد بسكب مادة البنزين، وحرق المكان برمته فى حال لم يحصل على وديعته إلا أن القوى الأمنية تدخلت على الفور لاحتواء الوضع. فسلم الشاب (م.ق) نفسه إلى الأمن بعد الاستحصال على وديعته وقيمتها 19200 دولار، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.