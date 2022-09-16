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وزير الأوقاف ومفتى كازاخستان يكرمان الأئمة لاجتيازهم الدورة العلمية المتخصصة

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 07:13 م
وزير الأوقاف ومفتى كازاخستان يكرمان الأئمة لاجتيازهم الدورة العلمية المتخصصة وزير الأوقاف ومفتى كازاخستان
كتب على عبد الرحمن

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كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأئمة من دولة كازاخستان لاجتيازهم الدورة العلمية المتخصصة التي عقدتها الإدارة العامة للتدريب (إدارة التدريب عن بعد) للأئمة والمؤذنين من دولة كازاخستان عن الفترة من 14 إلى 21 مايو الماضى.

جاء ذلك خلال على هامش مؤتمر زعماء الأديان بكازاخستان، وذلك بحضور  نوريزباي تاغانولي أوتبينوف المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، ومساعده، ونائب رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان، حيث أشاد الجميع قيادات وأئمة بمستوى هذه الدورات.

وخلال اللقاء اتفق وزير الأوقاف و المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان على عقد المزيد من الدورات التدريبية للأئمة الكازاخستانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية.

والمكرمون هم:

1.  أيتكزين روان

2أمانكولوف حسن

3أسقار سيريكبيك

4بيسينبينإربول

5بيتينوفإرلان

6واليف أحمد الله

7جرديباي رجب

8.       إيمانغاليمارال

9.       كوبليخانوفمييربك

10.     كوربانكولوفداستان

11.     قانات دولباييف

12.     قونقاى بازار

13.     قورمانباييفداستان

14.     قورساقوف أبلاي

15.     ماغوميدوفنورلان

16.     متكاسيموفسنّة

17.     ميديتبيكوفسيتقازي

18.     مرزاكاوفأزامات

19.     مختاروفتيميرلان

20.     نبي نورداوليت

21.     بيرديبيكنوقتارولو

22.     رخيمبيرديرستام

23.     ساماتساغينوف

24.     سلطان علييف نورسلطان

25.     طوبجانوفوميرجان

26.     عثمان خولمورودوف

27.     وركيمبايف مارات

28.     شيغيباييفماخات

وزير الأوقاف ومفتى كازاخستان
وزير الأوقاف ومفتى كازاخستان

 


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