ورشة عمل لممثلى 45 شركة سياحة إيطالية للترويج للسياحة بشرم الشيخ

كتب محمد أسعد

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورشة عمل بمدينة شرم الشيخ لعدد 45 من ممثلي شركات السياحة الإيطالية وعدد من ممثلي الفنادق، والشركات السياحية المصرية العاملة بالسوق الإيطالى، لبحث سبل جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من إيطاليا، وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و Ivana Jelinic رئيس اتحاد شركات السياحة الإيطالية Fiavet.

يأتي ذلك في إطار الزيارة التعريفية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع أحد أكبر الاتحادات السياحية العاملة فى السوق الايطالى لممثلي شركات السياحة الإيطالية لمدينة شرم الشيخ، حيث قاموا بجولة زاروا خلالها عدد من الفنادق و المواقع السياحية بالمدينة كما زاروا دير سانت كاترين.

وقال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي،إن هذه الزيارة التعريفية تأتي في إطار حرص الوزارة على تعريف ممثلي شركات السياحة الإيطالية بالمقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ولاسيما مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى مقابلة نظرائهم من ممثلى الشركات السياحية والفنادق المصرية بمدينة شرم الشيخ لتعزيز التعاون المشترك للترويج للمقصد السياحى المصرى وما يتمتع به من مقومات وأنماط ومنتجات سياحية متميزة.

أكد "القاضي"، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، على عمق العلاقات التي تربط بين إيطاليا ومصر، مشيراً إلى أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها مجال السياحة، لافتاً إلي أهمية السوق السياحى الإيطالي والذي يعد أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر ، معربا عن سعادته لاختيار السائحين الإيطاليين مصر لتكون وجهتهم السياحية المفضلة، ومؤكداً على جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال جميع السائحين من كافة دول العالم.

وأشار إلى أنه خلال الفترة القادمة سوف يتم عقد المزيد من اللقاءات المشتركة من أجل تعزيز الجهود لتطوير التعاون المشترك والترويج السياحي بين البلدين.

وخلال الورشة استعرض محمد عبد الغني عضو المكاتب السياحية في الهيئة، من خلال عرض تقديمى التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري وكافة الأنماط السياحية التي يتميز بها، بالإضافة إلى الحوافز التشجيعية التي تقدمها الدولة المصرية لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر وتشجيع منظمي الرحلات على تنظيم الرحلات السياحية إليها، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة السياحة والآثار في تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للسائحين خلال زيارتهم لمصر، والتي من بينها تفعيل خدمة الرسائل النصية للسائحين عند وصولهم لمصر للترحيب بهم والتي تتضمن الخط الساخن للوزارة لتلقي مقترحاتهم وشكواهم والرد على استفساراتهم بالإضافة إلى أرقام طوارئ الشرطة والإسعاف.

كما تحدث عن ما تقوم به الدولة المصرية لربط المنتجات السياحية بعضها ببعض لخلق منتج سياحي متكامل يجمع بين الأنماط السياحية المختلفة مثل دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية من خلال عدة عناصر من بينها ربط مدن وادى النيل بالمدن السياحية الساحلية، حيث تم تشغيل خط طيران منذ أكتوبر الماضي بين مدينتي شرم الشيخ والأقصر .

وعلى هامش الورشة عقد الرئيس التنفيذي للهيئة لقاء مع عدد من كبرى المجلات السياحية الإيطالية، اوضح خلاله أنه سيتم إطلاق حملة ترويجية لمصر في الربع الأخير من العام الجاري، تزامناً مع قيام وزارة السياحة والآثار بتنظيم عدد من الأحداث والفعاليات الهامة منها الاحتفال بيوم السياحة العالمي والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، وذكرى مرور 200 عاماً على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، والاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وكذلك تزامناً مع الزخم الإعلامي الدولي في ظل استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.