وحدة حياة كريمة تتفقد مشروعات المبادرة بقروى إقليت بكوم أمبو

أسوان - صلاح المسن

تواصل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى" التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة "، ملحمة العمل والإنتاج داخل القرى المستهدفة ، وقد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لوحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية ، مع الإستماع لمطالب وأراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها.

وفى هذا الإطار قام فريق وحدة حياة كريمة بالمحافظة بقيادة المهندس ناجح مصطفى بالمرور الميدانى على المشروعات الجارية بقرية إقليت التابعة لمركز كوم أمبو برئاسة شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو حيث يستفاد من هذه المشروعات أكثر من 52 ألف نسمة داخل 32 تابع ما بين قرى أم ونجوع بقروى إقليت، ونقل رئيس الوحدة تعليمات محافظ أسوان للشركات المنفذه بضرورة العمل بجدية وإتقان ، ونهو الأعمال وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ، مع حصر كافة المشروعات التى تم نهو الأعمال بها تمهيداً لإفتتاحها وتشغيلها لدخولها الخدمة ، وتحقيق العوائد الإيجابية منها للمواطنين.

وأثناء الجولة التفقدية لأعضاء وحدة حياة كريمة أستوقفهم بعض الأهالى من قرية منيحة الوحدة للشكوى من عدم تغطيه مناهيل الصرف الصحى الموجودة بالقريه ، وأيضاً عدم وضع اللوحات التحذيرية من الشركة ، وعلى الفور تم إستدعاء مسئولى الشركة المنفذة ، وتم التنبيه عليهم بتغطية المناهل بكافة شوارع القرية ، مع وضع العلامات التحذيرية طبقاً لتكليفات اللواء أشرف عطية ، وهو ما تم على الفور تنفيذه وتغطية هذه المناهل مما كان له أثر طيب على أهالى القرية ، وقدموا شكره لسرعة الإستجابة لمطلبهم بما يساهم فى تحقيق الصالح العام ، وقد شملت جولة أعضاء الوحدة تفقد مشروع مجمع الخدمات بقرية إقليت بنسبة تنفيذ 95 % ، بجانب المرور على الأعمال الجارية بمشروع مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية بنسبة 75 % ، وكذا مشروع تبطين الترع بالقرية وتوابعها بنسبة تنفيذ 75 % .

فيما تم الإنتهاء من إحلال وتجديد كوبرى كرم الديب بنسبة 100 % ليساهم فى الربط بين القرية وقرية العدوة ، وكذا الإنتهاء من كوبرى الرغامة البلد بنسبة 100 % ، بينما جارى الإنتهاء من التشطيبات النهائية بنقطة إسعاف إقليت بنسبة تنفيذ 85 % ، وهو الذى توازى مع الإنتهاء من وحدة طب الأسرة بقرية منيحة بنسبة 100 % ، وشملت جولة أعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة المرور أيضاً على مراكز الشباب بقروى إقليت والتى تضك تطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لمركز شباب العدوة بنسبة تنفيذ 90 % ، فيما جارى العمل فى تطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لمركز شباب كرم الديب بنسبة 80 % ، وكذا تطوير ورفع كفاءة مركز شباب فطيرة بنسبة 90 % ، مع تطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لمركز شباب منيحة بنسبة 75 % ، وعقب ذلك توجه أعضاء الوحدة لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقرية إقليت والتى تشمل تنفيذ مشروع خطوط الإنحدار والطرد بالقرية وتوابعها بنسبة تنفيذ وصلت لأكثر من 90 % ، فيما تراوحت نسب التنفيذ فى محطات الرفع بمنيحة وكرم الديب ما بين 40 % إلى 60 %.