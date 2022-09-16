اليوم السابع
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وحدة حماية الطفل بقنا تعيد طفلا تائها إلى أسرته فى الجيزة

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 08:04 م
وحدة حماية الطفل بقنا تعيد طفلا تائها إلى أسرته فى الجيزة وحدة حماية الطفل بقنا تعيد طفلا تائها إلى أسرته بالجيزة
قنا صابر سعيد

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تمكنت وحدة حماية الطفل بمركز أبو تشت شمال قنا، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، من إعادة طفل تائه منذ أسبوع إلى أسرته مرة أخرى بالجيزة.

 

وكان قد عثر شاب يدعى على حسنى، على طفل 7 أعوام عند نهر النيل بقرية أبو شوشة، فقام بتسليمه إلى مركز شرطة أبو تشت وإبلاغ وحدة حماية الطفل بأبو تشت بالواقعة.

 

وقالت ثناء ضمرانى، مدير وحدة حماية الطفل، إنه فور ورود بلاغ من خط نجدة الطفل ومركز شرطة أبو تشت بالعثور على طفل تائه 7 سنوات، تم نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعى والتوصل إلى أسرته بالجيزة وتسليمه إليهم.


حماية الطفل

مركز أبوتشت

طفل الجيزة

امن قنا

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