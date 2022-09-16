اليوم السابع
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واشنطن تدعو قادة ليبيا إلى العمل على إنهاء خارطة طريق للانتخابات

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 06:00 ص
واشنطن تدعو قادة ليبيا إلى العمل على إنهاء خارطة طريق للانتخابات الحرب فى ليبيا - أرشيفية
وكالات

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دعت السفارة الأمريكية لدى ليبيا قادة البلاد إلى الوفاء بوعودهم وإنهاء العمل على خارطة طريق للانتخابات.

وفي سلسلة تغريدات لها عبر "تويتر"، أشارت السفارة إلى مرور قرابة العام منذ أن سجّل الملايين من الليبيين للتصويت والانتقال إلى حقبة جديدة من السلام والاستقرار والوحدة الوطنية وحثت قادة ليبيا على الوفاء بوعودهم وإنهاء العمل على خارطة طريق للانتخابات.

وقالت السفارة: "بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية نحتفل اليوم بالديمقراطية كنظام يستجيب لإرادة الشعب لصالح الجميع"، وأضافت "الديمقراطية تضع الحكم في أيدي الشعب وللمواطنين دور مهم في تعزيز الديمقراطية سواء عن طريق التصويت أو تعزيز الشفافية أو محاربة الفساد".


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