هندى ينتزع لقب "ثانى أغنى رجل فى العالم" من جيف بيزوس

كتبت: نهال أبو السعود

فقد جيف بيزوس للتو مكانته كثاني أغنى شخص في العالم ، وانخفض إلى المرتبة الثالثة، ‏حيث صعد رجل الأعمال الهندي، جوتام أداني، بسرعة إلى مؤشر بلومبيرج للمليارديرات.‏

قد يحتاج إيلون ماسك، الذي لا يزال الشخص الأكثر ثراءً برصيد 260 مليار دولار ‏باسمه، إلى الحذر حيث استغرق اداني أقل من 10 أشهر للوصول إلى المركز الثاني ‏

إنها المرة الأولى التي يحتل فيها شخص من آسيا مرتبة عالية جدًا في قائمة بلومبرج ، ‏والتي طالما هيمن عليها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا البيضاء.‏

ثروة اداني البالغة 146.9 مليار دولار ، والمرتبطة إلى حد كبير ‏Adani Group‏ المترامية ‏الأطراف ، لا تزال متأخرة عن ماسك الذي يبلغ 260 مليار دولار. تدير المجموعة عدد ‏من الأعمال بما في ذلك الموانئ والفحم التي ازدهرت في السنوات الأخيرة.‏

قفزت أسهم بعض شركاته بأكثر من 1000% منذ يونيو 2020 - مما يعكس تفاؤل ‏المستثمرين بشأن قوة التكتل في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة التي ‏منحها رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأولوية للتطوير وارتفعت أسهم شركة ‏Adani ‎Enterprises‏ الرائدة بأكثر من 115% في عام 2022.‏

انخفض صافي ثروة بيزوس إلى 145.8 مليار دولار، احتل مؤسس أمازون المرتبة الأولى ‏في القائمة سابقًا ، لكن ثروته تضررت بعد طلاقه عام 2019. ‏