هندى ينتزع لقب "ثانى أغنى رجل فى العالم" من جيف بيزوس

فقد جيف بيزوس للتو مكانته كثاني أغنى شخص في العالم ، وانخفض إلى المرتبة الثالثة، حيث صعد رجل الأعمال الهندي، جوتام أداني، بسرعة إلى مؤشر بلومبيرج للمليارديرات.
قد يحتاج إيلون ماسك، الذي لا يزال الشخص الأكثر ثراءً برصيد 260 مليار دولار باسمه، إلى الحذر حيث استغرق اداني أقل من 10 أشهر للوصول إلى المركز الثاني
إنها المرة الأولى التي يحتل فيها شخص من آسيا مرتبة عالية جدًا في قائمة بلومبرج ، والتي طالما هيمن عليها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا البيضاء.
ثروة اداني البالغة 146.9 مليار دولار ، والمرتبطة إلى حد كبير Adani Group المترامية الأطراف ، لا تزال متأخرة عن ماسك الذي يبلغ 260 مليار دولار. تدير المجموعة عدد من الأعمال بما في ذلك الموانئ والفحم التي ازدهرت في السنوات الأخيرة.
قفزت أسهم بعض شركاته بأكثر من 1000% منذ يونيو 2020 - مما يعكس تفاؤل المستثمرين بشأن قوة التكتل في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة التي منحها رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأولوية للتطوير وارتفعت أسهم شركة Adani Enterprises الرائدة بأكثر من 115% في عام 2022.
انخفض صافي ثروة بيزوس إلى 145.8 مليار دولار، احتل مؤسس أمازون المرتبة الأولى في القائمة سابقًا ، لكن ثروته تضررت بعد طلاقه عام 2019.
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