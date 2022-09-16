هل تؤثر بعض الأدوية على صحة العين؟

كتبت نهير عبد النبى

جفاف العين والرؤية الضبابية والحكة جميعها من المشاكل التى تتعرض لها العين ويمكن أن تؤثر على الرؤية، وقد يجهل البعض سبب هذه المشاكل لكنها قد تكون بسبب تناول بعض الأدوية.

وحسب ما ذكره موقع webmd فالعديد من الأدوية المختلفة يمكن أن يسبب مشاكل فى العين، وبعض هذه الآثار الجانبية طفيفة، مثل الجفاف، والبعض الآخر أكثر خطورة، مثل فقدان البصر، لذلك يجب أن تتصل بطبيبك على الفور.

وإذا لاحظت أى تغييرات فى عينيك أحضر قائمة بجميع الأدوية التى تتناولها سواء كانت بوصفة طبية أو بدون أو حتى المكملات العشبية، إذا اعتقد طبيبك أن اللوم يقع على أحدها، فسيقوم بتغييره أو تعديل الجرعة أو علاج الأعراض.

وقد تؤثر الأدوية على العين كالتالى:

عين جافة

فى كل مرة تومض فيها، تنتشر الدموع على سطح عينك، وهذا يمنع الالتهابات كما أنه يساعدك على الرؤية بوضوح.

بعض الأدوية تقلل الدموع، وإذا حدث هذا فقد تلسع عيناك أو تحرقان أو تؤلمان فقط، وقد تشعر وكأن شيئًا ما عالق فيها، وقد يكون لديك أيضًا عدم وضوح الرؤية أو تكون حساسًا للضوء.

إذا كنت تتناول أيًا من هذه الأنواع من الأدوية ، فقد تصاب بجفاف العين :

- مدرات البول

- مضادات الهيستامين

- مضادات الاكتئاب

- أدوية خفض الكوليسترول

- حاصرات بيتا

- حبوب منع الحمل

الحساسية للضوء

إذا كنت تتناول أيًا من هذه الأدوية ، فقد تكون شديد الحساسية للضوء:

- العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ( المسكنات )

- مضادات حيوية

- أدوية حب الشباب

- مدرات البول لعلاج ارتفاع ضغط الدم

ابق بعيدًا عن الشمس خلال ساعات الذروة (من 10 صباحًا إلى 4 مساءً) لحماية مختلس النظر وارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية لمنع الأشعة فوق البنفسجية.

الزرق

ينتج هذا عن ارتفاع الضغط في عينك أو تلف عصبها الرئيسى وقد تفقد بعضًا من رؤيتك حتى تصاب بالعمى إذا لم تعالجها.

يمكن للعديد من الأدوية، مثل الكورتيكوستيرويدات أن تحفزه، ولا يعرف الأطباء سببا لذلك، حيث يعتقد البعض أن السبب فى ذلك هو أنهم يغيرون بنية العين ويسمحون بتراكم السوائل والمواد الأخرى.