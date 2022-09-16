ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 16/9/2022 بمحافظات مصر

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:12 ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

موعد صلاة العصر 20: 3

موعد صلاة المغرب 6:01 م

موعد صلاة العشاء 7:19

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:15 ص

موعد صلاة الظهر 11:55

موعد صلاة العصر 3:25

موعد صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:25 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:07

موعد صلاة الظهر 11:46 م

موعد صلاة العصر 3:16 م

موعد صلاة المغرب 5:58 م

موعد صلاة العشاء 7:15 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:02

وقت صلاة الظهر 11:38

موعد صلاة العصر 3:07 م

وقت صلاة المغرب 5:49 م

وقت صلاة العشاء 7:04 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:11 ص

موعد صلاة الظهر 11:44 ص

موعد صلاة العصر 12: 3

موعد صلاة المغرب 5:55 م

موعد صلاة العشاء 7:08