اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة تستمع لأفكار الموهوبين المتعلقة بحماية البيئة

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 02:23 م
نائب محافظ الجيزة تستمع لأفكار الموهوبين المتعلقة بحماية البيئة نائب محافظ الجيزة تستمع لأفكار الموهوبين المتعلقة بحماية البيئة
كتبت - مرام محمد

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ترأست هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الجمعة، اجتماع لجان حماية الطفل بالجيزة، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للقيادات التنفيذية بمتابعة الأنشطة وتكثيف الجهود المبذولة لتوفير المناخ الملائم للأطفال وحمايتهم من المخاطر.
 
واطلعت هند عبد الحليم، خلال الاجتماع على بعض أفكار الأطفال فى مجالات التغييرات المناخية والرى الذكى والذكاء الإصطناعى، كما استعرض الحضور من مسئولى لجان حماية الطفل بالجيزة أبرز حالات الأطفال التى تم التعامل معهم من قبل وحدات اللجان والتى تستقبل الشكاوى المتعلقة بالأطفال المعرضين لأى من مصادر الخطر على خط ساخن رقم (16000).
 
وتقدمت نائب المحافظ، بالشكر لأعضاء وحدات الحماية لتفاعلهم المميز مع البلاغات الواردة بالخط الساخن لنجدة الطفل خاصة لجنة أوسيم لاعدتها طفلة إلى والدتها بعد أن كان يتم تعذيبها على يد زوجة الأب.
 
وأثنت هند عبد الحليم ،على دور الأطفال مؤكدة على دعم المحافظة لمختلف الأفكار والمشروعات التى من شأنها تنمية مواهبهم فى مجال تخفيف الاضرار التى تلحق بالبيئة والحد من تغييرات المناخ، مؤكدة أنه من الضرورى زيادة التنسيق بين مختلف الجهات لإنجاح إجراءات كفالة الأطفال كريمى النسب وتوفير بيئة حاضنة لهم تحفظهم وتدعم طموحهم.
 
حضر الاجتماع، أحمد عادل ممثل خط نجدة الطفل والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وممثلو مديريات الصحة والتضامن الاجتماعى، وأعضاء الوحدة العامة والوحدات الفرعية لحماية الطفل، وهبة عطا مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة.

حماية الطفل

المجلس القومي للطفولة

الاطفال

لجنة حماية الطفل

الجيزة



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