وأوضح نيبينزيا، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، أن العقوبات الغربية أدت إلى إعاقة المعاملات المصرفية مع البنوك الروسية ولرفع أسعار تأمين الشحن، مضيفا أن منع السفن الروسية من الوصول إلى الموانئ الأوروبية، يمنع الأداء الطبيعي لسلاسل الإمدادات.

وشدد الدبلوماسى الروسى على أن التصريحات الغربية بأن العقوبات لا تعرقل تصدير الغذاء والأسمدة الروسية لاتتطابق مع الواقع.