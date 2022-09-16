مصرع وإصابة 11 شخصا جراء انهيار جدار بسبب الأمطار فى الهند

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة أن مياه الأمطار الغزيرة غمرت عدة أجزاء من المدينة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.