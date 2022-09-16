مصرع وإصابة 11 شخصا جراء انهيار جدار بسبب الأمطار فى الهند

لقى تسعة أشخاص حتفهم فيما أصيب اثنان آخران إثر انهيار جدار جراء هطول الأمطار الغزيرة خلال ال24 ساعة الماضية فى مدينة "لكناو" بولاية "أتر برديش" الهندية.
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة أن مياه الأمطار الغزيرة غمرت عدة أجزاء من المدينة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.
وفى وقت سابق، أعلن مسئولون هنود، أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب 12 آخرون، إثر سقوط الحافلة التى كانت تقلهم فى واد عميق بمقاطعة "راجورى" فى ولاية "جامو وكشمير".
ونقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن هؤلاء المسئولين قولهم:"إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة في طريقها إلى مدينة (جامو) حيث انزلقت على الطريق ثم سقطت في واد عميق" مشيرين إلى أن قوات الأمن والسكان المحليين بدأوا عمليات إنقاذ.
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