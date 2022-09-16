اليوم السابع
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مصرع نجار موبيليا وإصابة آخر فى حادث تصادم بالغربية

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 09:36 ص
مصرع نجار موبيليا وإصابة آخر فى حادث تصادم بالغربية جثة - ارشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقي نجار موبيليا مقيم مركز بسيون بمحافظة الغربية مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم على طريق طنطا بسيون، أثناء توجهه لشراء أخشاب، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا بسيون.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة بدراجة نارية اسفر الحادث عن مصرع نجار موبيليا يدعي "ا.ر" واصابة آخر باصابات متفرقة تم نقل  الجثة والمصاب للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



 


مدير امن الغربية

بسيون

حادث

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