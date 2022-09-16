اليوم السابع
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الجمعة، 16 سبتمبر 2022 08:06 م
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مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى إحدى القرى بالغربية

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 06:47 م
مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى إحدى القرى بالغربية جثة - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقي طفل في العقد الأول من عمره مصرعه صعقا بالكهرباء، بقرية نهطاي التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، وذلك أثناء قيامه باستخدام مبرد مياه "كولدير" بالطريق العام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتي .

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطار من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفي زفتي العام طفل يدعي "محمد ا" يبلغ من العمر 13 سنة، جثة هامدة طفل إثر صعق كهربائي، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع الحادث، وتبين أنه أثناء قيامه بالشرب من مبرد مياه الشرب بالطريق العام تعرض لصعق كهربائي مما نتج عن وفاته، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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