مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب دراجة نارية بالمنوفية

لقي شخص مصرعه وأصيب أخر في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق طوخ دلكه بمركز تلا بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، اخطارا يفيد بمصرع شخص وإصابة اخر في حادث إنقلاب دراجة نارية بطريق طوخ دبكة بدائرة المركز،
بالانتقال الفورى والفحص تبين مصرع " م ا " 61 سنه، وإصابة " ش ج " 28 سنه، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى تلا المركزى وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب دراجة نارية بالمنوفيةالجمعة، 16 سبتمبر 2022 03:02 م
جثة
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لقي شخص مصرعه وأصيب أخر في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق طوخ دلكه بمركز تلا بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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