مصرع ربة منزل وإصابة حفيدها سقطا بمنور السلم من الطابق الثالث بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب حفيدها باشتباه كسر بالجمجمة، إثر سقوطهما بمنور سلم شقة بالطابق الثالث بمنطقة مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى، باستقبال ربة منزل جثة هامدة إثر إصابتها بكسور بمناطق متفرقة بالجسم ونزيف داخلى بالمخ، وحفيدها المصاب باشتباه كسر بالجمجمة، إدعاء سقوطهما من علو.



على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص وسؤال أهلية المتوفية والمصاب، أكدوا أن "ص ر ا"، 50 سنة، ربة منزل، كانت فى زيارة لنجلتها بمنزلها بمنطقة مشتهر دائرة المركز، وعقب الانتهاء من الزيارة وأثناء رحيلها حملت حفيدها "أ أ ش"، 3 سنوات، وأثناء نزولها من على سلم العقار بالطابق الثالث انزلقت قدمها وسقط أرضا.



وأسفرت الواقعة عن إصابة الأولى بكسور بمناطق متفرقة بالجسم ونزيف داخلى بالمخ، ومصرعها على الفور، وإصابة حفيدها باشتباه كسر بالجمجمة، وجرى نقلهما لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.