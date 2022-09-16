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أكرم القصاص
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مسلح يحتجز رهائن فى أحد مصارف لبنان للمطالبة باسترداد وديعته

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 09:33 ص
مسلح يحتجز رهائن فى أحد مصارف لبنان للمطالبة باسترداد وديعته الشرطة اللبنانية ـ أرشيفية
وكالات الأنباء

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دخل أحد المودعين برفقة شخص الى فرع  أحد المصارف فى مدينة الغازية- قضاء صيدا جنوب لبنان، مطالبا باسترداد وديعته، وعمد إلى تهديد الموظفين بسلاح، ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام هدد المودع بسكب مادة البنزين وحرق الفرع حال لم يتم إعطائه وديعته.

وسادت  حال من الهرج والمرج داخل المصرف لبعض الوقت، قبل أن يسلم المسلح  نفسه إلى القوى الأمنية التى حضرت إلى المكان .

يذكر انه لم يمض يومان على اقتحام مصرف فى بيروت، حيث أقدمت شابة تدعى سالي حافظ على اقتحام مصرف في بيروت مهددة بالسلاح، الذي تبين لاحقاً أنه مجرد لعبة، من أجل المطالبة بالحصول على أموالها، بهدف معالجة شقيقتها المصابة بالسرطان .

 


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