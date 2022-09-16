مستشفى بنى سويف التخصصى تحتفل باليوم العالمى لسلامة المرضى.. صور

بنى سويف هانى فتحى

أقامت مستشفي بني سويف التخصصى، برعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، الاحتفال السنوى الثانى بمناسبة اليوم العالمى لسلامة المرضى.



قال الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفي أن الحفل بناء علي توجيهات الدكتورة داليا عبدالحميد، مدير إدارة الجودة بالأمانة، وبإشراف الدكتورة لمياء مجدي مدير إدارة الجودة بالمستشفي وأقيم تحت شعار " Medication without harm " .



وأشار مدير عام المستشفي فى بيان له، أن الحفل تضمن تكريم عدد من أفراد الطاقم الطبي بالمستشفي نظراً لمجهوداتهم الواضحة في تحسين الأداء لخدمة المرضي والمواطنين والحصول علي أفضل خدمة بما يتوافق مع معايير أمن وسلامة المريض.







احدى المكرمات



الدكتور تامر حامد مدير المستشفى



تكريم الاطقم الطبية



جانب من الحضور



مستشفى بني سويف التخصصي تحتفل باليوم العالمي العالمي لسلامة المرضي









