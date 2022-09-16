مسئول بـ"الكهرباء": مصر قادرة على توفير احتياجات أوروبا من الطاقة وتصدير 6 آلاف ميجاوات

كتبت هناء أبو العز

قال الدكتور أحمد مهينة، رئيس قسم التخطيط بوزارة الكهرباء، إن الدولة المصرية لديها قدرات عظيمة لتعزيز وتأمين احتياجات القارة الأوروبية من الطاقة، مشيرا في تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن مصر قادرة على تصدير 3 آلاف ميجاوات وقد تستطيع زيادة قدرتها لتصل لتصدير 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء إلى الدول الأوروبية.

وبالنسبة للهيدروجين للأخضر أكد مهينة أن مصر قادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأن هناك مذكرات تفاهم مع العديد من الدول لإنتاجه في مصر.

وأضاف مهينة أن أوروبا أحد الداعمين والشركاء الرئيسيين لمصر في العديد من المشروعات في منطقة خليج السويس وإمبابة والعديد من المشاريع الأخرى.

وتطرق مهينة إلى نجاح التجربة المصرية في توفير احتياجاتها المستقبلية من الطاقة، قائلاً إنه كانت هناك أزمة كهرباء في عام 2014، ولكن منذ عام 2016 نجحت الإدارة المصرية في تحقيق فائض في الطاقة الكهربائية.

وأكد مهينة أن مصر منذ عام 2016 أخذت على عاتقها الاتجاة إلى الطاقة النظيفة والخضراء، مشيرا إلى أنه عام 2035 سوف يكون هناك 42% من إجمالي الطاقة المستخدمة من الطاقة المتجددة، وأكد أنه بنهاية هذا العام 2022 سيكون تم تحقيق 20% من الطاقات المتجددة.